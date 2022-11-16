Євро повзе нагору: актуальний курс валют в Україні

В українських обмінних пунктах курс євро цього тижня продовжує міцнішати, тоді як долар залишається стабільним, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на дані моніторингу порталу Мінфін.

Так, у вівторок, 16 листопада, долар у купівлі у середньому коштує - 40,2 грн/долар, у продажу 40,6-40,64 грн/долар. Тоді як європейська валюта у купівлі здорожчала на 11 копійок – до 41,08 грн/євро, а в продажу не змінилась.

У ПриватБанку курс долар не змінився – 40,30 грн/дол. У Райффайзен Банк та Ощадбанку - 40,7 грн/долар.

У банках готівковий курс євро у продажу у середньому додав у вазі 17,5 копійок, здорожчавши до 41,4 грн/євро, у купівлі - 20 копійок, до 40,5 грн/євро.

Найдешевше серед банків продає європейську валюту Альфа-Банку – 40,95 грн/євро.

У Райффайзен Банку курс євро підвищився до 41,1 грн/євро, а в ПриватБанку – на 20 копійок, досягнувши позначки 41,2 грн/євро.

В Ощадбанку євро коштує 41,35 грн/євро.

OTP Bank та Укргазбанк виставили курс євро у купівлі на рівні 40,25 та 40,00 грн відповідно, а в продажу - по 41,50 грн.