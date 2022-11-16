Ціни на газ в Європі продовжують стрімко йти вгору

Ціни на природний газ в Європі зросли на тлі побоювань щодо імпорту скрапленого природного газу (СПГ) з ключового американського об'єкта і перших ознак похолодання. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: slovoidilo.ua

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Так, базові ф'ючерси підскочили на 9,9% після зростання на 16% в понеділок, 14 листопада. Американський виробник Freeport LNG в Техасі, ймовірно, продовжить припинення поставок, яке почалося в червні через аварію, збільшуючи глобальну конкуренцію за вкрай необхідні поставки напередодні зими.

«Температура на континенті до кінця тижня опуститься нижче середньої, що може змусити людей почати користуватися обігрівачами, збільшуючи попит на газ. Поєднання різкого похолодання і проблем з постачанням є нагадуванням про те, що європейська система буде вразливою під час першої за останній час зими без значних російських поставок», — пише Bloomberg.

Ціни падали на тлі теплої погоди, затримки початку опалювального сезону та «потужних потоків» скрапленого природного газу, які допомогли поповнити запаси, нагадує агентство.

Але криза ще далека від завершення. Ф'ючерси торгуються приблизно в чотири рази вище середнього п'ятирічного рівня.

Freeport LNG повідомив покупцям, що, швидше за все, скасує поставки, заплановані на листопад і грудень, оскільки тривають роботи з ремонту та отримання дозволів регулюючих органів перед перезапуском, розповіли Bloomberg джерела, знайомі з ситуацією.

На завод раніше припадало близько 15% поставок палива в США , і продовження терміну його роботи повинно збільшити конкуренцію за вантажі в Європі і Азії.

За даними Міжконтинентальної біржі, вартість контрактів на постачання природного газу з виконанням у грудні на хабі TTF у Нідерландах піднялася майже на 11,7% на піку торгів станом на 11:30 за київським часом.

Так, ціни досягали 127 євро за 1 МВт-год — це максимум після 4 листопада, коли ф'ючерси на газ коштували до 134,75 євро за 1 Мвт-год. У перерахунку на 1 кубометрів вартість газу становила приблизно 1 340 євро.