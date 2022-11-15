У Білорусі починається дефіцит продуктів, товарів і навіть ліків

У білоруських магазинах став помітним дефіцит товарів та продуктів харчування, причому навіть основної групи, таких як молоко, хліб, м'ясо. Поки що білоруси сподіваються, що це проблеми із постачанням, пише білоруське видання "Дзеркало" .

Загалом асортимент магазинів став більш скудним. Продукція, якщо є, то нерідко продається без вибору. А асортимент окремих видів товару обмежений у кількості.