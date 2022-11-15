У Білорусі починається дефіцит продуктів, товарів і навіть ліків

Поки що його обережно називають "проблемами з поставками", інформує ZN.ua.

У Білорусі починається дефіцит продуктів, товарів і навіть ліків
Фото ілюстративне
© Фото из открытых источников

У білоруських магазинах став помітним дефіцит товарів та продуктів харчування, причому навіть основної групи, таких як молоко, хліб, м'ясо. Поки що білоруси сподіваються, що це проблеми із постачанням, пише білоруське видання "Дзеркало".

Загалом асортимент магазинів став більш скудним. Продукція, якщо є, то нерідко продається без вибору. А асортимент окремих видів товару обмежений у кількості.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні різко зросли на тлі війниЦіни на квартири в Україні різко зросли на тлі війни
Литва зібрала $250 тисяч на морський дрон для УкраїниЛитва зібрала $250 тисяч на морський дрон для України
Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в УкраїніЦіни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні
Перевірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грнПеревірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грн
Обмін валюти в Україні ускладнитьсяОбмін валюти в Україні ускладниться
Блок рекламы


Похожие новости
McDonald's йде з ринку БілорусіMcDonald's йде з ринку Білорусі
Перевірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грнПеревірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грн
Meest запустила доставку придбаних на Rozetka товарів до ПольщіMeest запустила доставку придбаних на Rozetka товарів до Польщі
Тренди українського експорту: зернова угода та зростання експорту товарівТренди українського експорту: зернова угода та зростання експорту товарів
Навіть в умовах війни одна з галузей української економіки має шанс вийти на довоєнні показникиНавіть в умовах війни одна з галузей української економіки має шанс вийти на довоєнні показники
Супермаркети оновили ціни на хліб, свинину, гречку, молоко та овочі: як змінилася вартість продуктів на початку листопадаСупермаркети оновили ціни на хліб, свинину, гречку, молоко та овочі: як змінилася вартість продуктів на початку листопада
Кабмін скасує податки на імпорт генераторів, трансформаторів, акумуляторів та ще низки товарівКабмін скасує податки на імпорт генераторів, трансформаторів, акумуляторів та ще низки товарів
Американці стали більше витрачати на мандрівки. Витрати на покупку товарів скоротилиАмериканці стали більше витрачати на мандрівки. Витрати на покупку товарів скоротили
"Укрпошта" обіцяє не припиняти роботу, навіть якщо зникнуть світло та зв'язок"Укрпошта" обіцяє не припиняти роботу, навіть якщо зникнуть світло та зв'язок
Офіційно: ЄС буде постачати Україні електроенергію в разі її дефіциту внаслідок російських обстрілівОфіційно: ЄС буде постачати Україні електроенергію в разі її дефіциту внаслідок російських обстрілів
Последние новости
Подгружаем последние новости