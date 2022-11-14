Британія виділяє майже $6 млн до Фонду енергетичної підтримки України

Перший транш піде на закупівлю спецобладнання для відновлення об'єктів критичної інфраструктури, інформує ZN.ua.

Британія виділяє майже $6 млн до Фонду енергетичної підтримки України
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Велика Британія та Україна у понеділок підпишуть угоду про перерахування 5 мільйонів фунтів (близько $5,8 млн) до Фонду енергетичної підтримки України. Ця сума стане першим траншем із 10 млн фунтів млн (близько $11,7 млн), які Лондон готовий виділити на відновлення нашої енергосистеми.

«Україна отримає подальшу підтримку Великої Британії, щоб зберегти світло по всій країні та відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками», - повідомив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Британія допомагає енергетичному сектору України від початку російського вторгнення і залишається найбільшим донором Фонду. Перший транш піде на закупівлю спецобладнання для відновлення об'єктів критичної інфраструктури в Україні.

Клеверлі закликав партнерів посилити підтримку України та «показати (президенту РФ Владіміру) Путіну, що його спроби знищити Україну зустрінуть запеклий опір».

Своєю чергою міністр у справах бізнесу та енергетики Великої Британії Грант Шаппс закликав британську промисловість розглянути можливість постачання Україні аварійного енергетичного обладнання: генераторів, трансформаторів, з'єднувачів, кабелів та проводів.

14 листопада угоду про виділення першого траншу до Фонду підпишуть Джеймс Клеверлі, міністр енергетики України Герман Галущенко та директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Дірк Бушле.

Раніше Британія надала Україні 7 млн фунтів на закупівлю понад 850 генераторів для критично важливих об'єктів і 5 млн фунтів – на обладнання для забезпечення безпеки ядерної галузі. А також надала $50 млн гарантій для фінансування оператора НЕК «Укренерго» через Європейський банк реконструкції та розвитку.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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