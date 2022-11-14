Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні

В Україні скоротився попит не лише на нове житло, а й на вторинну нерухомість. Ближче до нового року ціни на вторинне житло в Україні впадуть ще на 15%, прогнозують аналітики. Очікується, що зацікавленість у продажу житла серед населення буде вищою, ніж зацікавленість у покупці, оскільки зайвих грошей люди не мають.

Ті, хто має заощадження, не хочуть їх витрачати. Навпаки, спостерігається тренд до накопичень у національній валюті. Аналітики очікують, що у 2023 році українці будуть готові торгуватися та продавати свою нерухомість дешевше, аби мати готівку на руках. На фоні війни та невпевненості в тому, що твоє житло залишиться цілим, наявність грошових заощаджень виглядає як прагматичніший сценарій, ніж наявність квартири, якої може будь-якої миті не стати.

Експерти вважають, що перевагу у виборі покупця будуть віддавати тим, хто готовий виплатити всю суму відразу, до того ж у валюті, зазначає аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

Очікується, що українці ще не скоро перейдуть на розрахунки та заощадження лише у гривнях. Тому розрахунки можуть бути у різних валютах.

"Можна сказати, що ті, у кого заощаджень менше, ніж 10 тисяч доларів США , триматимуть їх у гривні. А ті, у кого заощаджень понад 10 тисяч доларів США , ймовірніше, розподілять їх на долари, євро та гривні", – відчекає Олександр Болтян.

Раніше повідомлялося, які тенденції спостерігаються на ринку житла в Україні у листопаді.