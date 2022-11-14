Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні

В Україні скоротився попит не лише на нове житло, а й на вторинну нерухомість. Ближче до нового року ціни на вторинне житло в Україні впадуть ще на 15%, прогнозують аналітики. Очікується, що зацікавленість у продажу житла серед населення буде вищою, ніж зацікавленість у покупці, оскільки зайвих грошей люди не мають.

Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні до Нового року

Ті, хто має заощадження, не хочуть їх витрачати. Навпаки, спостерігається тренд до накопичень у національній валюті. Аналітики очікують, що у 2023 році українці будуть готові торгуватися та продавати свою нерухомість дешевше, аби мати готівку на руках. На фоні війни та невпевненості в тому, що твоє житло залишиться цілим, наявність грошових заощаджень виглядає як прагматичніший сценарій, ніж наявність квартири, якої може будь-якої миті не стати.

Експерти вважають, що перевагу у виборі покупця будуть віддавати тим, хто готовий виплатити всю суму відразу, до того ж у валюті, зазначає аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні до Нового року

Очікується, що українці ще не скоро перейдуть на розрахунки та заощадження лише у гривнях. Тому розрахунки можуть бути у різних валютах.

"Можна сказати, що ті, у кого заощаджень менше, ніж 10 тисяч доларів США, триматимуть їх у гривні. А ті, у кого заощаджень понад 10 тисяч доларів США, ймовірніше, розподілять їх на долари, євро та гривні", – відчекає Олександр Болтян.

Раніше повідомлялося, які тенденції спостерігаються на ринку житла в Україні у листопаді.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні різко зросли на тлі війниЦіни на квартири в Україні різко зросли на тлі війни
Перевірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грнПеревірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грн
Литва зібрала $250 тисяч на морський дрон для УкраїниЛитва зібрала $250 тисяч на морський дрон для України
Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"
Ще один цвях в труну Росії: її економіку визнали неринковоюЩе один цвях в труну Росії: її економіку визнали неринковою
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні вчергове подорожчали комунальні послуги: наскільки зросли ціниВ Україні вчергове подорожчали комунальні послуги: наскільки зросли ціни
В Україні готується масштабний проєкт з реконструкції старих будинків поруч з новобудовами: кияни ідею вже не оцінилиВ Україні готується масштабний проєкт з реконструкції старих будинків поруч з новобудовами: кияни ідею вже не оцінили
У Києві знизилися ціни на оренду квартир: скільки коштує зняти бюджетне житло в листопадіУ Києві знизилися ціни на оренду квартир: скільки коштує зняти бюджетне житло в листопаді
Нідерланди нададуть Україні кредит на суму до 200 мільйонів євроНідерланди нададуть Україні кредит на суму до 200 мільйонів євро
Чорна п'ятниця в Україні цьогоріч триватиме 8 днівЧорна п'ятниця в Україні цьогоріч триватиме 8 днів
Ціни на оренду квартир у Києві стрімко зростаютьЦіни на оренду квартир у Києві стрімко зростають
В Україні різко подорожчали помідори: скільки коштують овочі в супермаркетах у середині листопадаВ Україні різко подорожчали помідори: скільки коштують овочі в супермаркетах у середині листопада
Газ, електроенергія чи вода: які комунальні послуги подорожчали в УкраїніГаз, електроенергія чи вода: які комунальні послуги подорожчали в Україні
Супермаркети оновили ціни на гречку, рис та олію: де продукти можна купити дешевшеСупермаркети оновили ціни на гречку, рис та олію: де продукти можна купити дешевше
Ціни на квартири в Україні різко зросли на тлі війниЦіни на квартири в Україні різко зросли на тлі війни
Последние новости
Подгружаем последние новости