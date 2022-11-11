Ціни на квартири в Україні різко зросли на тлі війни

В Україні від початку війни різко скоротився попит на нове житло. Незважаючи на це, ціни на квартири зростають. Причому подекуди вони вже стали вищими за довоєнні в півтора рази.

Які тенденції спостерігаються на ринку житла, і чому ціни на квартири зростають, незважаючи на різке зниження попиту, розповіло видання zagorodna.

З початку війни попит на житло у новобудовах знизився до критичного рівня. Експерти оцінюють його падіння на 95%. Тобто фактично сьогодні ринок первинного житла становить одну двадцяту частину довоєнного. При цьому деякі квартири у новобудовах вже зросли в ціні на 40-50%.

Експерти пояснюють таке подорожчання зростанням цін на будматеріали, дефіцитом фінансів у забудовників, яким тепер доводиться більше залучати грошей на етапі будівництва, законодавчими змінами, а також зростанням курсу долара.

До речі, якщо оцінювати вартість нового житла у доларах, то на більшій частині території України вона залишилася незмінною, а ціни зросли у гривнях саме через підвищення курсу долара. У доларах ціни на квартири зросли лише в західному регіоні країни – на 15-20%.

Зараз девелопери, як і інвестори, які до війни активно вкладали гроші в нове житло, опинились на роздоріжжі. З одного боку, нерухомість завжди була безпрограшним способом вкладання грошей. З іншого боку, війна внесла свої корективи. По-перше, є ризик миттєво втратити вкладені гроші, а по-друге, населення країни переважно збідніло і зараз не готове купувати житло.

При цьому, щоб хоч якось повернути кошти, вкладені в будівництво, і мати стартовий капітал для початку нових об'єктів, девелопери йдуть на відчайдушні кроки: пропонують покупцям житло з величезним дисконтом. Тому зараз, якщо пошукати, можна знайти нове житло з великими знижками. Однак це стосується лише об'єктів, які були збудовані в основному ще до війни. А ось нове будівництво вже ніяк не може бути дешевим, тому що різко зросла його собівартість.

"Частка імпортних компонентів зросла з 30-40% до 80-90% для житлових комплексів комфорт-класу і становить майже 100% для преміальних ЖК. Виходить пряма залежність собівартості у гривні та обмінного курсу національної валюти", - розповів керівник проектів Perfect Group Олексій Коваль.

При цьому, намагаючись не втратити реноме солідних девелоперів, які виробляють якісне житло, забудовники не готові замінювати дорогі будматеріали дешевшими.

"Деякі позиції будматеріалів б'ють рекорди, наприклад скло подорожчало більш ніж на 60%. Наші фахівці шукають найкращі пропозиції на ринку, домовляються і укладають вигідні умови співпраці", - пояснила директор з маркетингу Alliance Novobud Ірина Михальова.

Таким чином, ринок житла так чи інакше поки перебуватиме в занепаді. Пожвавлення може настати після війни, коли масово розпочнеться будівництво нових житлових об'єктів замість тих, що були зруйновані війною. Та й то можливе лише за умови, що знайдуться замовники, які все це профінансують.

Нагадаємо, за час війни у Києві різко подорожчало житло як на первинному, так і на вторинному ринках.