ЄС до кінця року надасть Україні ще 3 мільярди євро — ЗМІ

ЄС до кінця року надасть Україні ще 3 млрд євро макрофінансової допомоги, що становитиме 6 млрд із запланованого пакету у 9 мільярдів. Про це у Брюсселі під час брифінгу заявила речниця Єврокомісії з питань економіки й фінансів Верлі Найтц, передає «Укрінформ».

ЄС до кінця року надасть Україні ще 3 мільярди євро — ЗМІ
Фото: rbc.ua

Допомога ЄС

«Із 9 мільярдів пакета надзвичайної макрофінансової допомоги ми вже виділили 1 мільярд у серпні поточного року. У жовтні ми виплатили подальші 2 мільярда євро і до кінця року будуть виділені ще 3 мільярди євро. Це означає, що до кінця року ми виплатимо 6 мільярдів із 9 мільярдів євро надзвичайного пакету макрофінансової допомоги для України», — сказала речниця.

Вона нагадала, що на початку року ЄС також виділив Україні 1,2 мільярда євро як надзвичайного макрофінансового кредиту, тож з початку війни і до кінця поточного року Україна отримає 7,2 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС.

«Робота щодо виділення 3 мільярдів євро, що залишаються із загального пакету в 9 млрд євро, продовжується та відбувається паралельно із опрацюванням більш стратегічного та передбачуваного фінансування підтримки ЄС для України у 2023 році. Під час телефонної розмови з Президентом Зеленським очільниця Єврокомісії поінформувала його, що цього тижня вона запропонує суттєвий фінансовий пакет від ЄС в обсязі до 1,5 мільярда євро щомісяця, на загальну суму до 18 мільярдів євро, які будуть суттєвим внеском у покриття фінансових потреб України у 2023 році», — зазначила Найтц.

За її словами, ці виплати будуть здійснені у вигляді вигідних довгострокових кредитів та сприятимуть просуванню України на її шляху до членства в ЄС. Така фінансова підтримка від ЄС має супроводжуватися подібними внесками від інших ключових міжнародних донорів України, додала вона.

Водночас речниця утрималася від коментарів щодо того, чи входитимуть 3 млрд євро, що залишаються, до загального пакету у 18 мільярдів євро, які ЄС має намір виділити для України наступного року, ще раз наголосивши на тому, що робота над виділенням двох згаданих пакетів просувається «паралельно».





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