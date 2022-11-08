З 1 січня діятиме нова податкова декларація про доходи: кого торкнуться нововведення

Щоб декларанти не заплуталися, буде також додано інструкцію щодо заповнення, інформує ZN.ua.

З 1 січня діятиме нова податкова декларація про доходи: кого торкнуться нововведення
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З 1 січня 2023 року діятиме нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Фактично, з нового - два додатки до декларації про доходи, які стосуватимуться підприємців. Декларанти будуть повинні надати податковій розрахунки по окремих видах податків та видах діяльності.

Так, додається Додаток Ф4 – розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного (податкового) року об'єкта(ів) нерухомого та/або рухомого майна.

Крім того, з'являється Додаток МПЗ – розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік, що розраховується фізичним особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

Щоб декларанти не заплуталися, буде також додано інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Як виявилося, це передбачено наказом Міністерства фінансів України № 143, який непомітно для широкого загалу вніс зміни до законодавства ще у травні 2022 року (ухвалений 17 травня). Наказ набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Нагадаємо, подати річну декларацію відтепер можна у додатку “Дія”. Ця послуга доступна для фізичних осіб-підприємців 1-3 груп.

За матеріалами: ДПС /

Лія Ільченко, ZN.ua





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