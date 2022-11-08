Пишний сподівається на пожвавлення на ринку облігацій внутрішньої позики

Нацбанк сподівається на пожвавлення на внутрішньому ринку облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) та активізацію інвесторів. Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Є відгук щодо наших ініціатив з боку Міністерства фінансів… Ми стали уважніше слухати один одного», — сказав він.

Пишний зазначив, що Нацбанк проводить поглиблений аналіз усіх неемісійних рішень щодо фінансування дефіциту та рішень, які не вступають у конфлікт із оголошеною НБУ концепцією монетарної політики.

«Ми думаємо спільно як зробити внутрішній борговий ринок більш привабливим, комфортним і ефективнішим для держави, і сподіваюся, що найближчим часом ви зможете все оцінити результати і побачите пожвавлення на внутрішньому ринку та активізації інвесторів», — наголосив голова НБУ.

За його словами, наразі він оптимістичний щодо можливості неемісійного фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році.