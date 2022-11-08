Пишний сподівається на пожвавлення на ринку облігацій внутрішньої позики

Нацбанк сподівається на пожвавлення на внутрішньому ринку облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) та активізацію інвесторів. Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Пишний сподівається на пожвавлення на ринку облігацій внутрішньої позики
Фото: znaj.ua

«Є відгук щодо наших ініціатив з боку Міністерства фінансів… Ми стали уважніше слухати один одного», — сказав він.

Пишний зазначив, що Нацбанк проводить поглиблений аналіз усіх неемісійних рішень щодо фінансування дефіциту та рішень, які не вступають у конфлікт із оголошеною НБУ концепцією монетарної політики.

«Ми думаємо спільно як зробити внутрішній борговий ринок більш привабливим, комфортним і ефективнішим для держави, і сподіваюся, що найближчим часом ви зможете все оцінити результати і побачите пожвавлення на внутрішньому ринку та активізації інвесторів», — наголосив голова НБУ.

За його словами, наразі він оптимістичний щодо можливості неемісійного фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році.





Интересные новости
Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростаютьЦіни на оренду заміських будинків стрімко зростають
Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнанняБаффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
Пенсії держслужбовців: колишніх чиновників почали переводити на звичайні виплати за вікомПенсії держслужбовців: колишніх чиновників почали переводити на звичайні виплати за віком
Пиво під маркою "Азовсталь" виготовляє велика пивоварня в США.Пиво під маркою "Азовсталь" виготовляє велика пивоварня в США.
Квартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країниКвартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країни
Блок рекламы


Похожие новости
Як змінилася вартість новобудов та оренди на ринку нерухомості — інфографікаЯк змінилася вартість новобудов та оренди на ринку нерухомості — інфографіка
Ракетні обстріли та відключення світла сповільнили зростання ринку праці — дослідженняРакетні обстріли та відключення світла сповільнили зростання ринку праці — дослідження
Громади зможуть отримати позики під 0,25% річних на проєкти термомодернізаціїГромади зможуть отримати позики під 0,25% річних на проєкти термомодернізації
Банківський нагляд НБУ візьметься за заступника голови правління Приватбанку — ПишнийБанківський нагляд НБУ візьметься за заступника голови правління Приватбанку — Пишний
Біткоїн піде в небуття: американський мільярдер прогнозує крах ринку криптовалютБіткоїн піде в небуття: американський мільярдер прогнозує крах ринку криптовалют
Кредити "до зарплати": у Нацбанку порахували, як впав середній розмір позикиКредити "до зарплати": у Нацбанку порахували, як впав середній розмір позики
За три дні українці придбали військових облігацій на 25 мільйонівЗа три дні українці придбали військових облігацій на 25 мільйонів
Курс долара злетів: скільки коштує валюта в обмінниках та на чорному ринку 20 вересняКурс долара злетів: скільки коштує валюта в обмінниках та на чорному ринку 20 вересня
Долар знову подорожчав: який курс валют в обмінниках та на чорному ринку 13 вересняДолар знову подорожчав: який курс валют в обмінниках та на чорному ринку 13 вересня
Робота в Німеччині: яких фахівців не вистачає на ринку праціРобота в Німеччині: яких фахівців не вистачає на ринку праці
Последние новости
Подгружаем последние новости