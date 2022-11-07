Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростають

В Україні з кожним днем зростає попит на житло, що здають за містом. Ціни на оренду заміських будинків вже зросли місцями у півтора-два рази і продовжують зростати всупереч сезону. Ріелтори кажуть, що зараз заміська нерухомість у тренді, і орендовані будинки розходяться серед орендарів, неначе гарячі пиріжки.

В Україні відзначають ажіотажний попит на заміські будинки: ціни на оренду зростають

Про те, наскільки зросли ціни на оренду заміських будинків, і від чого залежить збільшення ціни, розповіло видання Фокус.

В умовах ракетних ударів, що не припиняються, і постійної загрози відключення електрики, а також припинення подачі тепла і води, в Україні ажіотажно зріс попит на заміські будинки з автономними системами життєзабезпечення. Орендарі охоче винаймають будь-яке заміське житло: від скромних дач із колодязем у дворі до розкішних заміських котеджів з усіма автономними зручностями.

Через такий попит, ціни на оренду, всупереч сезону, продовжують стрімко зростати. Зазвичай із закінченням літа, на осінь, усі, хто винаймав заміські будинки, повертаються до міст, і попит на орендоване житло падає. А разом із ним знижуються й ціни. Однак цього воєнного року все відбувається з точністю до навпаки. Люди прагнуть винайняти на зиму житло, в якому можна було би скоротати найхолоднішу пору року в теплі, зі світлом та водою. Причому, незалежно від того, чи був черговий ракетний наліт чи не було.

При виборі заміського будинку, крім загальної комфортності приміщення, орендарі керуються такими критеріями:

  • наявність автономного джерела опалення. Бажано, щоб воно було не єдине. Наприклад, щоби крім газового котла був ще й звичайний твердопаливний;
  • наявність автономного водопостачання – своя свердловина з насосом та в ідеалі з водопроводом у будинку.
  • наявність генератора електрики;
  • наявність сонячних батарей. Це сприймається як бонус, який допоможе вистояти за умов блекауту.
В Україні відзначають ажіотажний попит на заміські будинки: ціни на оренду зростають

До цього ще потрібно додати розташування самого будинку. Що далі він розташований від об'єктів критичної інфраструктури, то краще.

Відповідно, якщо все це є, то й вартість оренди господарі можуть підвищувати, не побоюючись, що їхня нерухомість залишиться незатребуваною.

Таким чином, ціни на оренду заміських будинків на околицях Києва зараз такі:

  • таунхаус 80-150 кв.м – 12-28 тис. грн;
  • садиба 120-250 кв.м – 20-160 тис. грн;
  • дача 50-150 кв.м – 8-20 тис. грн.

Порівняно з минулими роками попит на орендоване заміське житло виріс дуже відчутно, в деяких регіонах – у кілька разів:

  • на Київщині – на 60%;
  • на Львівщині – на 110%;
  • на Тернопільщині та у Чернівецькій області – на 130%;
  • на Івано-Франківщині та на Закарпатті – на 150%.

Таким чином, що далі на захід країни, то більший попит на заміське житло.

"Оренда будинків з котлами та печами, джерелом води та зручностями коштує $800-2000 на місяць, у західних регіонах - $500-1,5 тис. Якщо в будинку є генератор, ціна оренди стартує від $800. Сонячні панелі також впливають на цінник, адже дають великі можливості для продовження життєдіяльності в умовах блекауту", - йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, українцям розповіли, чому буржуйкам не місце у квартирах багатоповерхівок.


Марченко Любов, Тудей





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