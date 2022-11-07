Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростають

В Україні з кожним днем зростає попит на житло, що здають за містом. Ціни на оренду заміських будинків вже зросли місцями у півтора-два рази і продовжують зростати всупереч сезону. Ріелтори кажуть, що зараз заміська нерухомість у тренді, і орендовані будинки розходяться серед орендарів, неначе гарячі пиріжки.

Про те, наскільки зросли ціни на оренду заміських будинків, і від чого залежить збільшення ціни, розповіло видання Фокус.

В умовах ракетних ударів, що не припиняються, і постійної загрози відключення електрики, а також припинення подачі тепла і води, в Україні ажіотажно зріс попит на заміські будинки з автономними системами життєзабезпечення. Орендарі охоче винаймають будь-яке заміське житло: від скромних дач із колодязем у дворі до розкішних заміських котеджів з усіма автономними зручностями.

Через такий попит, ціни на оренду, всупереч сезону, продовжують стрімко зростати. Зазвичай із закінченням літа, на осінь, усі, хто винаймав заміські будинки, повертаються до міст, і попит на орендоване житло падає. А разом із ним знижуються й ціни. Однак цього воєнного року все відбувається з точністю до навпаки. Люди прагнуть винайняти на зиму житло, в якому можна було би скоротати найхолоднішу пору року в теплі, зі світлом та водою. Причому, незалежно від того, чи був черговий ракетний наліт чи не було.

При виборі заміського будинку, крім загальної комфортності приміщення, орендарі керуються такими критеріями:

наявність автономного джерела опалення. Бажано, щоб воно було не єдине. Наприклад, щоби крім газового котла був ще й звичайний твердопаливний;

наявність автономного водопостачання – своя свердловина з насосом та в ідеалі з водопроводом у будинку.

наявність генератора електрики;

наявність сонячних батарей. Це сприймається як бонус, який допоможе вистояти за умов блекауту.

До цього ще потрібно додати розташування самого будинку. Що далі він розташований від об'єктів критичної інфраструктури, то краще.

Відповідно, якщо все це є, то й вартість оренди господарі можуть підвищувати, не побоюючись, що їхня нерухомість залишиться незатребуваною.

Таким чином, ціни на оренду заміських будинків на околицях Києва зараз такі:

таунхаус 80-150 кв.м – 12-28 тис. грн;

садиба 120-250 кв.м – 20-160 тис. грн;

дача 50-150 кв.м – 8-20 тис. грн.

Порівняно з минулими роками попит на орендоване заміське житло виріс дуже відчутно, в деяких регіонах – у кілька разів:

на Київщині – на 60%;

на Львівщині – на 110%;

на Тернопільщині та у Чернівецькій області – на 130%;

на Івано-Франківщині та на Закарпатті – на 150%.

Таким чином, що далі на захід країни, то більший попит на заміське житло.

"Оренда будинків з котлами та печами, джерелом води та зручностями коштує $800-2000 на місяць, у західних регіонах - $500-1,5 тис. Якщо в будинку є генератор, ціна оренди стартує від $800. Сонячні панелі також впливають на цінник, адже дають великі можливості для продовження життєдіяльності в умовах блекауту", - йдеться у дослідженні.

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