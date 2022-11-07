Купівля та оренда однокімнатних квартир в Україні: де дешевше

У жовтні 2022 в Україні збільшилася кількість пропозицій щодо продажу житла, і в листопаді ця тенденція продовжується. Так, українці дедалі активніше почали продавати однокімнатні квартири, і відповідно попит на них зріс. Ріелтори поділилися інформацією про те, де цінники на житло найдешевші, і скільки коштує квадратний метр у різних областях країни.

У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, кількість угод з купівлі-продажу 1-к квартир за жовтень зросла на 37%.

Якщо у західних областях України та у Києві вартість житла зростає, то найдешевші однокімнатні квартири пропонують у Сумській області. Вартість квадратного метра в середньому коштуватиме 16 318 гривень. Найнижчі ціни на житло зафіксовані у Ковпаківському районі – 15 600 гривень за кв.м.

Водночас у Києві вартість квадратного метра вже становить 45 261 грн., а квадратний метр у Закарпатській області до кінця жовтня підвищився до 37 331 гривні. Це на 76% більше, ніж 2021 року.

Що стосується оренди нерухомості, то тут однокімнатні квартири серед фаворитів. Найбільше житла на сьогоднішній день здається у Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві становить 23 740 гривень, що на 18,69% більше у порівнянні з минулим роком. Водночас по Київській області середня ціна оренди знизилася до 14 350 гривень за "однушку".

У Львівській області вартість оренди однокімнатної квартири зараз коливається від 18 000 до 20 000 гривень. Рекордне зростання цін зафіксовано у Закарпатській області. Тут сьогодні середня ціна за оренду однокімнатної квартири – 19 368 гривень.

Найдешевше орендувати житло можна у Харківській, Миколаївській, Херсонській та Сумській областях.

Раніше повідомлялося, як змінилася вартість квартир у передмісті Києва в листопаді.