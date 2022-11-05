Нацбанк переглянув та пом'якшив валютні обмеження

Також НБУ скасував бланкове рефінансування для банків.

Нацбанк пом'якшив деякі валютні обмеження та скасувати бланкове рефінансування (тобто без забезпечення) для банків. Про це регулятор повідомив офіційно сьогодні, 5 листопада.

Послаблення валютних обмежень

  • тепловізори та низка інших приладів увійшли до переліку товарів, за які волонтери можуть платити гривневими картками за кордоном;
  • банки отримали можливість надавати тендерні гарантії українським експортерам для постачання товарів за кордон;
  • благодійні фонди зможуть купувати валюту для оплати імпортних контрактів, навіть якщо мають залишки на валютних рахунках.

Бланкове рефінансування

Скасування практики бланкового рефінансування банків Нацбанк пояснює тим, що незважаючи на війну, банківська система має рекордний рівень ліквідності.

"Ураховуючи це, а також дострокове погашення кредитів рефінансування та успішне проходження банківським сектором випробування повномасштабною війною, бланкове рефінансування, що дало змогу на початку війни втримати стабільність фінансової системи, на сьогодні втратило свою актуальність", – заявив НБУ.

Хоча банкам і надалі доступні класичні кредити рефінансування під забезпечення.


Олена Середа, ZN.ua





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