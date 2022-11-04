Ракетні обстріли та відключення світла сповільнили зростання ринку праці — дослідження

Жовтень видався непростим для ринку праці через масовані ракетні обстріли та віялові відключення електроенергії. У пікові моменти це знижувало активність шукачів і роботодавців на 10 15%. Та попри все ринок праці встояв, а в деяких регіонах навіть зросли зарплати. Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

Ринок праці недобрав

У жовтні максимальна кількість вакансій, які були розміщені на Work.ua, залишилася на рівні попереднього місяця — 56 проти 56 554 вакансій. Падіння не відбулось. Зростання склало 0,3%, при тому, що у вересні приріст був 16%, у серпні — 20%.

За жовтень п’ятірка регіонів із найвищою кількістю вакансій не змінилася і має такий вигляд:

Київська — 16 861;

Львівська — 6 521;

Дніпропетровська — 4 964;

Одеська — 3 278;

Івано-Франківська область — 1 976 вакансій.

Найбільший приріст вакансій у жовтні демонструють два прифронтові регіони. У Донецькій області кількість вакансій зросла вдвічі з 58 до 116 вакансій (через велику кількість пропозицій у вуглевидобувній промисловості), а в Харківській — на 16% з 1020 до 1 184 вакансій.

Незначну позитивну динаміку показали Полтавська (+5%, 1 396 — 1 460), Сумська (+4%, 451 — 469) та Рівненська області (+2%, 1 277 — 1 303).

Київська та Одеська області, які все літо потрапляли до п?ятірки лідерів, у жовтні випали з неї.

Шукають тих, що і завжди

Роботодавці продовжують шукати спеціалістів, що вміють продавати, рахувати, возити та готувати. Список найбільш затребуваних вакансій не змінився:

Найбільше вакансій пропонують у категоріях: «Сфера обслуговування» (10 343), «Робочі спеціальності, виробництво» (9 193), «Продажі, закупівля» (8 587), «Роздрібна торгівля» (6 074), «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (5 189 вакансій).

Найбільший приріст вакансій у жовтні, як порівняти з вереснем, спостерігається в цих категоріях:

«Фінанси, банківська справа» — 2 326 вакансій (+7%);

«Роздрібна торгівля» — 6 074 вакансії (+3%);

«Нерухомість» — 480 вакансій (+3%);

«Маркетинг, реклама, PR» — 3 516 вакансій (+3%);

«Топменеджмент» — 854 вакансії (+3%).

Охочих працювати зменшилось

Шукачі розмістили та оновили на 8% менше резюме, ніж у вересні. При цьому кількість охочих працювати дистанційно ледь збільшилась.

П?ятірка регіонів за приростом резюме у жовтні:

Київська область — 21 114;

Дистанційно — 9 220 (+0,6);

Дніпропетровська область — 6 092;

Львівська область — 5 674;

Одеська область — 5 005.

Активність шукачів падає

У жовтні ринок праці знову став на крок ближчим до шукача. Середня кількість відгуків на вакансію на день знизилась ще на 21%. Для порівняння, у вересні — на 20%, у серпні — на 18%. Тенденція спостерігається п'ятий місяць поспіль.

П’ятірка регіонів із найвищою середньою кількістю відгуків на вакансію показала спад конкуренції:

Київська область (-27%);

Дніпропетровська область (-27%);

Одеська область (-23%);

Сумська область (-22%);

Харківська область (-9%).

Найнижча конкуренція, як і попереднього місяця, спостерігається у Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Черкаській та Івано-Франківській областях.

В зарплатах плюс

Медіана зарплат по Україні у жовтні не змінилася — 15 000 грн. Проте в деяких регіонах відбулось зростання, а на Харківщині зарплати показали позитивну динаміку після незначного зниження у вересні:

Львівська область — 15 000 грн (+5%);

Дніпропетровська область — 15 000 грн (+3%);

Харківська область — 14 000 грн (+3%);

Київська область — 17 500 грн (без змін);

Одеська область — 15 000 грн (без змін).

Серед високооплачуваних посад, не пов’язаних з ІТ-сферою, у лідерах — керівні позиції (35 000 38 000 грн), а також:

медіабаєр — 70 000 грн (+17%);

водій-міжнародник — 40 000 грн;

вебдизайнер — 31 250 грн;

бізнес-аналітик, рієлтор, рихтувальник — всі по 30 000 грн;

менеджер операційної діяльності — 29 450 грн.

Найнижчі зарплати у жовтні показали часткове зростання: у прибиральників (+2,6% проти вересня) та санітарів — по 8 000 грн, а також в асистента ветеринарного лікаря — 8 125 грн.