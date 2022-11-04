Однокімнатні квартири подорожчали: в яких регіонах житло продається дешевше

В Україні різко подорожчали квартири як на первинному, так і вторинному ринку. Названо регіони, де житло можна купити дешевше. Лідерами зі зростання цін стали західні області.

Середня ціна квадратного метра однокімнатної квартири у Києві в жовтні зросла до 45 261 грн. Це на 3% більше, ніж у вересні, а також на 37% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У Закарпатській області, яка стала лідером із зростання цін, за квадратний метр в "однушці" потрібно заплатити 37 331 грн. Це на 76% дорожче, ніж було рік тому.

На Сумщині найдешевше однокімнатне житло. Середня вартість квадратного метра – всього 16 318 грн. Це на 13% більше, ніж було 2021-го.

При цьому є регіон, де ціни на житло трохи впали. Йдеться про Київську область. За квадратний метр в однокімнатній квартирі просять у середньому 26 234 грн. Це на 2% дешевше, ніж було у вересні, проте на 27% дорожче порівняно з минулим роком.

На вторинному ринку максимальна середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві – 86 042 доларів. Вона має тенденцію до зниження. Вартість житла у валюті подешевшала порівняно з вереснем на 3% та на 26,5% порівняно з 2021 роком.

Однокімнатну квартиру на Київщині можна купити за 41 593 долари. Це на 1,55% дешевше ніж рік тому, але на 3,26% більше, ніж було у вересні.

"Однушки" подорожчали більш ніж на 100% у Кіровоградській області. На Закарпатті зростання ціни склало 54%.

Багато українців через війну стали біженцями. Більшість із них зупинилася у Польщі. Зараз у цій країні значно подешевшали квартири. Стало відомо, за скільки можна купити житло у великих містах.