Сфера IT в Україні зросла на 13%

Попри повномасштабну війну, за дев’ять місяців 2022 року сфера IT в Україні продемонструвала зростання на 13%. Такі дані навела міністр економіки України Юлія Свириденко з посиланням на інформації Асоціації «IT Ukraine».

Зокрема, за даними міністерства, підприємствами галузі за цей період сплачено 48 млрд грн податків. Понад пів мільярда доларів спрямовано на підтримку ЗСУ та гуманітарної сфери.

Експорт комп’ютерних послуг зріс на 23% порівняно з попереднім роком.

«Українські ІТ-компанії залучили $350 млн інвестицій, навіть у воєнних умовах понад 80% компаній зберегли майже 100% своїх контрактів», — йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Під час зустрічі міністерки та голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева з представниками підприємств та організацій, що працюють в сфері ІТ, обговорили питання подвійного оподаткування, запуску проєкту єВідрядження та бронювання працівників.