Цього року Україна отримала близько 80 млрд євро допомоги. Це на 14% менше за військовий бюджет РФ

2022 року Україна отримала від західних партнерів близько €80 млрд допомоги. Про це свідчать дані Кільського інституту світової економіки станом на жовтень 2022 року, пише Ліга.

Цього року Україна отримала близько 80 млрд євро допомоги. Це на 14% менше за військовий бюджет РФ

Як написав у Twitter постпред України в ООН Сергій Кислиця — це на 14% менше за військовий бюджет Росії, але Україна цінує кожну гривню, фунт, долар, євро.

«Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії. Ця та інша інформація щодо країн, включно з % власного військового бюджету, наданого Україні, за даними Кільського інституту світової економіки станом на жовтень 2022 року. Ми цінуємо кожну ?, ?, $, €», — написав Кислиця.

За даними Ukraine Support Tracker Кільського інституту, з початку серпня до початку жовтня США значно розширили свої обіцянки щодо підтримки України та європейські країни взяли на себе кілька нових зобов'язань.

У період з 4 серпня до 3 жовтня США взяли на себе нові зобов'язання в розмірі майже 12 млрд євро, внаслідок чого загальна сума військової, фінансової та гуманітарної допомоги склала трохи більше ніж 52 млрд євро.

Країни та інститути ЄС збільшили свої зобов'язання на 1,4 млрд євро за той самий період, і тепер їхня загальна сума становить трохи більше ніж 29 млрд євро.

«Зараз США пропонують майже вдвічі більше коштів, ніж усі країни та інститути ЄС разом узяті. Це мізерний показник для більших європейських країн, особливо з урахуванням того, що багато з їхніх зобов'язань надходять до України з великими затримками», — зазначив керівник групи, що займається складанням Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.





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