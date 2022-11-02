"Укрпошта" обіцяє не припиняти роботу, навіть якщо зникнуть світло та зв'язок

Пошта продовжуватиме виконувати свої основні функції, заявив Ігор Смілянський, інформує ZN.ua.

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"Укрпошта" має можливість продовжувати роботу без електроенергії та зв'язку, заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

«"Укрпошта" вміла працювати без електрики та комп'ютерів, коли це ще не було мейнстримом. Тому ми повертаємося до деяких процедур за умов відсутності електрики... і не плануємо припиняти роботу. Ми розробили всі необхідні процедури, які дозволяють нам працювати", - сказав він на брифінгу у Києві.

Серед послуг, які "Укрпошта" здатна надавати без світла та зв'язку: оплата комунальних платежів за фіксованим тарифом, видача пенсій та соцвиплат, оформлення всіх видів відправлень, оформлення передоплати на друковані видання та продаж товарів першої необхідності. Грошові перекази можна буде здійснювати на суму до 5 тисяч грн - "згідно з банківськими вимогами".


Анастасія Дейна, ZN.ua





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