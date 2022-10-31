У Верховній раді прокоментували, скільки країна втрачає через тривоги під час робочого дня

Сума збитків має дев’ять нулів.

У Верховній раді прокоментували, скільки країна втрачає через тривоги під час робочого дня
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Повітряні тривоги протягом робочого дня суттєво знижують економічну активність і завдають шкоди економіці у 7,5 мільярда гривень. Про це голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у своєму Telegram.

«Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок вранці, коли люди ідуть на роботу, ворог не тільки намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, а й паралізувати економічну активність. Втрати від масштабних тривог, що тривають робочий день, обраховуються щонайменше у 7,5 мільярда втрат для ВВП», - зазначається в повідомленні.

Також голова комітету закликає українців не «віддавати ворогу ці вкрай необхідні нам гроші» і висуває пропозицію організувати роботу як державного, так і приватного сектора економіки віддалено/в неробочі часи/у вихідні таким чином, аби не тільки компенсувати простій, а й забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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