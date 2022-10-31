Ціни на квартири в новобудовах у західних регіонах України: на скільки подорожчала вартість нерухомості

Ціни на квартири в новобудовах на заході України під час війни зростають швидше, ніж у Києві. Починаючи з 24 лютого, вартість квадратного метра в Ужгороді зросла на 14 200 гривень, тоді як у столиці - на 12 400 гривень.

Таким чином, ціни на "первинку" у західних регіонах України вже наближаються до столичних. Розглянемо порядок цін на нове житло в Ужгороді, Львові та Чернівцях станом на сьогоднішній день.

Ужгород

За даними сервісу m2bomber, за рік вартість новобудов в Ужгороді зросла на 97,69%. Якщо у жовтні 2021 року за квадратний метр можна було заплатити 21 650 гривень, то на сьогоднішній день вартість "квадрату" зросла до 42 800 гривень.

На сайті оголошень dom.ria найдешевшу однокімнатну квартиру в вже зданому в експлуатацію ЖК в Ужгороді можна купити майже за 1 442 000 гривень. Квартири більшої площі коштують 2-3 мільйони. Однокімнатні квартири, що реалізуються до кінця 2022 року, можна купити від 1317190 гривень.

Вартість 2-к квартир у новобудовах коливається від 1 054 600 до 5 758 430 гривень. Трикімнатні квартири можна придбати за 2 733 370 гривень.

Львів

Середня вартість квадратного метру у новобудовах Львова становить 42 296 гривень. За рік квартири у місті подорожчали на 88,55%. За останні 6 місяців зростання цін склало 53,82%. Вибір житла на продаж досить широкий – від квартир-студій до багатокімнатних квартир бізнес-класу у районах, що наближаються до центру.

Якщо порівнювати ціни, то однокімнатну квартиру у зданих об'єктах Львова можна придбати від 1 680 600 гривень. Середня вартість ринку — 2 300 000 гривень. Двокімнатні квартири комфорт-класу стартують від 1 163 988 гривень. Вартість житла у клубних будинках перевалює за 8 893 200 та сягає 1 048 6890 гривень. Трикімнатні квартири можна знайти як за 1 996 990, так і за 12 359 549 гривень.

Чернівці

Вартість квартир у новобудовах Чернівців за рік зросла на 103%. Якщо у жовтні минулого року медіанна вартість "квадрату" становила 17 900 гривень, то зараз покупцям потрібно приготуватися віддати 36 350 гривень за квадратний метр. За останні 6 місяців подорожчання квартир становило 61,92%.

Нині найдешевша 1-к квартира в зданому в експлуатацію ЖК у Чернівцях коштує 1 429 690 гривень. Найдорожча – 4 955 620 гривень. Двокімнатні квартири стартують від 1 390 260 гривень і доходять до 2 842 670 гривень. Трикімнатні квартири в середньому коштують 2 395 650 гривень.

Раніше повідомлялося, що з 1 листопада в Україні очікується різкий стрибок цін на квартири у новобудовах.