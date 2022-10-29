В Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населення

Тариф 1,68 грн/кВт діятиме впродовж опалювального сезону, інформує ZN.ua.

Уряд продовжив дію спецобов’язків для учасників ринку електроенергії, що дозволить не підвищувати тариф для українців до кінця до кінця опалювального сезону, повідомили у Міністерстві енергетики.

Поточні ціни на електронергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 2022-2023 року – до 31 березня. Зараз тариф для індивідуальних побутових споживачів становить 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт на місяць та 1,68 грн/кВт – понад 250 кВт.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що таке рішення дозволить знизити фінансовий тягар для українців. І подякував тим, хто вчасно сплачує за спожиту електроенергію.

«Вдячний кожному за своєчасну оплату електроенергії, це надзвичайно важливо для стабільної роботи наших енергокомпаній та оперативного проведення ремонтів об’єктів і обладнання, пошкоджених через ворожі атаки», - зауважив Галущенко.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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