В Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населення

Уряд продовжив дію спецобов’язків для учасників ринку електроенергії, що дозволить не підвищувати тариф для українців до кінця до кінця опалювального сезону, повідомили у Міністерстві енергетики.

Поточні ціни на електронергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 2022-2023 року – до 31 березня. Зараз тариф для індивідуальних побутових споживачів становить 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт на місяць та 1,68 грн/кВт – понад 250 кВт.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що таке рішення дозволить знизити фінансовий тягар для українців. І подякував тим, хто вчасно сплачує за спожиту електроенергію.

«Вдячний кожному за своєчасну оплату електроенергії, це надзвичайно важливо для стабільної роботи наших енергокомпаній та оперативного проведення ремонтів об’єктів і обладнання, пошкоджених через ворожі атаки», - зауважив Галущенко.