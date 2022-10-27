У Києві подорожчала оренда квартир: на скільки зросли ціни у жовтні

У Києві за останній місяць суттєво подорожчала оренда квартир. З кінця вересня по кінець жовтня середня вартість оренди зросла на 4,81% – з 12 403 грн до 13 000 грн. Це незважаючи на кілька останніх потужних ракетних ударів по столиці та влучань у ТЕЦ.

У Києві подорожчала оренда квартир: на скільки зросли ціни у жовтні

Найдорожче на сьогоднішній день коштує орендувати квартиру у Печерському районі – в середньому 21 000 грн. Друге місце за вартістю оренди житла у столиці займає Оболонський район – 17 000 грн. Далі йдуть Шевченківський район – 16 500 грн, Голосіївський – 13 900 грн, Солом'янський – 12 440 грн, Дарницький – 12 000 грн, Подільський – 11 500 грн, Дніпровський – 10 000 грн; Святошинський – 9500 грн; Деснянський – 8500 грн.

При цьому зняти 1-кімнатну квартиру в Києві можна від 7500 грн. Таких квартир на ринку найбільше. 2-кімнатні найчастіше коштують 12 000 грн., а 3-кімнатні – від 10 000 грн.

У Києві подорожчала оренда квартир: на скільки зросли ціни у жовтні

Якщо порівнювати ціни на оренду в столиці за останні півроку, то середня вартість оренди з квітня зросла на 7,86% - з 12 053 до 13 000 грн. Подорожчання становило 947 грн.

На сьогоднішній день найбільший попит у Києві мають квартири, розташовані на перших поверхах, адже людей лякає відключення світла та можливість застрягти в ліфті. Багато хто хоче бути ближчим до бомбосховищ і метро, і подалі від стратегічних об'єктів.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва виставили на продаж квартиру вартістю понад півмільярда гривень.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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