В Україні в безпечні регіони вже переїхало 761 підприємство

В Україні за програмою релокації в більш безпечні регіони переміщено 761 підприємство і 80% з них вже відновили роботу на новому місці. Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на міністерку Тетяну Бережну.

Також, за її словами наразі ще для 274 підприємств здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування.

Найбільша кількість підприємств (30%) переїхали до Львівської області, 17% виробництв було релоковано до Закарпатської області, 11% обрали Чернівецьку область, У Івано-Франківській області буде працювати 8% релокованих підприємств, а у Хмельницькій і Тернопільській по 7%.