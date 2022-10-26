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2022-10-26
В Україні в безпечні регіони вже переїхало 761 підприємство
Більшість з них відновили роботу на новому місціє
В Україні триває програма релокації бізнесу© Depositphotos / XiXinXing
В Україні за програмою релокації в більш безпечні регіони переміщено 761 підприємство і 80% з них вже відновили роботу на новому місці. Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на міністерку Тетяну Бережну.
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Найбільша кількість підприємств (30%) переїхали до Львівської області, 17% виробництв було релоковано до Закарпатської області, 11% обрали Чернівецьку область, У Івано-Франківській області буде працювати 8% релокованих підприємств, а у Хмельницькій і Тернопільській по 7%.
Артем Руденко, ZN.ua