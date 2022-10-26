В Україні в безпечні регіони вже переїхало 761 підприємство

Більшість з них відновили роботу на новому місціє

В Україні в безпечні регіони вже переїхало 761 підприємство
В Україні триває програма релокації бізнесу
© Depositphotos / XiXinXing

В Україні за програмою релокації в більш безпечні регіони переміщено 761 підприємство і 80% з них вже відновили роботу на новому місці. Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на міністерку Тетяну Бережну.

Також, за її словами наразі ще для 274 підприємств здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування.

Найбільша кількість підприємств (30%) переїхали до Львівської області, 17% виробництв було релоковано до Закарпатської області, 11% обрали Чернівецьку область, У Івано-Франківській області буде працювати 8% релокованих підприємств, а у Хмельницькій і Тернопільській по 7%.


Артем Руденко, ZN.ua





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