Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на обладнання для критичної інфраструктури

Німеччина виділить Україні 20 млн євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе реагувати на російські терористичні атаки на критичну інфраструктуру. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на обладнання для критичної інфраструктури
Фото: pixabay.com

Деталі

За словами міністра Олексія Чернишова, відповідні попередні домовленості були досягнуті під час зустрічі з міністеркою Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке.

Він наголосив, що вже найближчим часом українська та німецька сторона фіналізують цю домовленість.

На що підуть кошти

Чернишов уточнив, що на виділені Німеччиною кошти буде закуплено мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції.





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