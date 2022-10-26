Оренда квартир в Україні: в яких регіонах вартість нерухомості зростає, а де дешевшає

Вартість оренди нерухомості в Україні у жовтні змінилася. Після масштабних ракетних та дронових атак більшості регіонів країни, в тому числі і Києва, ціни на оренду у великих містах знизилися, а у невеликих містечках і селах ближче до західних областеи? України почали зростати.

На фоні відключень електроенергії та води люди, що орендують житло, почали переїзджати у ті регіони, де більш стабільна інфраструктура. На сьогоднішній день це Чернівецька, Тернопільська та Закарпатська області. Збільшилася кількість запитів і на оренду житла в центральних областях України.

Переселенці зі сходу та заходу продовжують приїзджати і до Києва, де наразі вже не так безпечно, як було влітку. Тенденція до зниження вартості оренди в столиці спостерігається з вересня. У жовтні після обстрілів об'єктів енергоінфраструктури ціни стабілізувалися на рівні нижче літніх цінників.

Очікується, що надалі ринок стабілізується та переи?де до поступового зростання на рівень інфляціі?. За словам експертів, попит з боку переселенців та інфляція будуть тиснути на вартість оренди и? надалі. У наи?ближчі місяці ціни на оренду в Україні можуть піднятися ще на 10%.

Цінова політика щодо оренди нерухомості в західних регіонах має спекулятивний характер. Важко передбачити, на скільки власники житла готові підвищити ціни для тих, хто хоче перезимувати у безпечному місці зі світлом та водою.

На сьогоднішній день наи?більшии? попит у Києві мають двокімнатні квартири, розташовані на перших поверхах, адже людеи? лякає відключення світла та можливість застрягнути в ліфті. Багато людей хочуть бути ближче до підвалів. А якщо говорити про новобудови, то більшість з них працюють на електриці, до того ж разом з електроенергією людям вимикають і воду. Тому наразі таке житло не є привабливим для орендаторів.

Середня вартість оренди однокімнатноі? квартири в столиці зросла і досягла 10 000 грн. Напередодні віи?ни цеи? показник становив 13 000 грн на місяць.

Двокімнатні квартири підвищилися за місяць у ціні з 14 500 грн до 16 000 грн. За трикімнатні квартири в середньому просять за 25 000 грн, тоді як до 24 лютого подібне житло коштувало 46 100 грн.

Наи?дорожчими раи?онами для оренди житла залишаються Печерськии? і Шевченківськии?. Винаи?няти дешеве житло можна в Деснянському та Святошинському раи?онах.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва виставили на продаж квартиру за ціною понад півмільярда гривень.