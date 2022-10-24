Нацбанк за тиждень зменшив продаж валюти до $569 мільйонів

Протягом тижня з 17 по 21 жовтня 2022 року Національний банк зменшив чистий продаж валюти на міжбанківському ринку до $569,2 млн у порівнянні з $604 млн тижнем раніше. Про це свідчать дані регулятора.

Нацбанк за тиждень зменшив продаж валюти до $569 мільйонів
Фото: wikipedia.org

Деталі

НБУ придбав $7,2 млн, а продав $576,4 млн порівняно з $613,7 млн тижнем раніше.

З початку року Нацбанк:

  • придбав на міжбанку $3,1 млрд та 111 млн євро,
  • продав $21,28 млрд та 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку повномасштабної війни купівля валюти досягла $2,49 млрд та 111 млн євро, а продаж — $18,5 млрд та 1,79 млрд євро.





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