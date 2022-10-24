Україна та МВФ найближчим часом продовжать роботу над Моніторинговою програмою

Місія Міжнародного валютного фонду за підсумками роботи 17?20 жовтня у Відні з представниками України повідомила про продуктивні дискусії та продовження у найближчі тижні роботи над запрошеною Києвом Моніторинговою програмою за участю Ради директорів. Про це йдеться в заяві глави місії МВФ в Україні Гевіна Грея, передає Інтерфакс-Україна.

Україна та МВФ найближчим часом продовжать роботу над Моніторинговою програмою
Фото: 24tv.ua

Деталі

«У Моніторинговій програмі буде викладено політичні наміри влади щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності та представлено оцінку потреб у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік», — йдеться в заяві.

Грей зазначив, що Моніторингова програма стане міцним якорем для макроекономічної політики, а також буде додатковим каталізатором донорської підтримки й допоможе підготувати шлях до повноцінної програми Фонду.

За словами НБУ, наступний раунд переговорів з експертами МВФ щодо підготовки Моніторингової програми із залученням ради директорів Фонду очікується у листопаді, а її затвердження — у грудні.

Моніторингова програма

Передбачається, що нова моніторингова програма із залученням Ради директорів МВФ стане підставою для повноцінної програми фінансування з боку Фонду. Міністр фінансів США Джанет Єллен минулого тижня наголосила, що така повноцінна програма МВФ для України може бути вже на початку наступного року.

Нагадаємо

Голова МВФ Крісталіна Георгієва на щорічних зборах МВФ та Світового банку у Вашингтоні заявила, що дефіцит держфінансів України у 2023 році попередньо оцінюється в $3?4 млрд на місяць.

Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, зокрема $15 млрд від МВФ.





Интересные новости
В Україні рекордно подорожчали яйця: ціна десятка у жовтні перевищила 80 грнВ Україні рекордно подорожчали яйця: ціна десятка у жовтні перевищила 80 грн
Долар, євро чи гривня: українцям повідомили, у якій валюті вигідніше відкрити депозит під час війниДолар, євро чи гривня: українцям повідомили, у якій валюті вигідніше відкрити депозит під час війни
ЄБРР інвестує в Україну 3 млрд євроЄБРР інвестує в Україну 3 млрд євро
Залучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУЗалучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУ
Затримка пенсій: виплати не приходять вчасноЗатримка пенсій: виплати не приходять вчасно
Блок рекламы


Похожие новости
Шмигаль попередив західних партнерів, що українці вже найближчим часом можуть залишитися без пенсій та зарплатШмигаль попередив західних партнерів, що українці вже найближчим часом можуть залишитися без пенсій та зарплат
На Херсонщині відновила роботу "Укрпошта": що відомоНа Херсонщині відновила роботу "Укрпошта": що відомо
Скільки грошей Україна отримала від донорів і чому менше, ніж обіцялиСкільки грошей Україна отримала від донорів і чому менше, ніж обіцяли
Україна підписала грантову угоду із Францією на 100 мільйонів євро для потреб оборониУкраїна підписала грантову угоду із Францією на 100 мільйонів євро для потреб оборони
Україна відмовилася від обмеження електропостачання завдяки стабілізації ситуації — УкренергоУкраїна відмовилася від обмеження електропостачання завдяки стабілізації ситуації — Укренерго
Україна продала Польщі подароване вугілля, хоча сама його потребуєУкраїна продала Польщі подароване вугілля, хоча сама його потребує
Україна отримала $1,3 мільярда екстреного фінансування МВФУкраїна отримала $1,3 мільярда екстреного фінансування МВФ
Жителі окупованих територій Запорізької області продовжать отримувати пенсії від УкраїниЖителі окупованих територій Запорізької області продовжать отримувати пенсії від України
Допомога міжнародних організацій: Україна передала черговий список заявДопомога міжнародних організацій: Україна передала черговий список заяв
Україна отримає ще майже $530 млн кредиту від Світового банку: на що спрямують коштиУкраїна отримає ще майже $530 млн кредиту від Світового банку: на що спрямують кошти
Последние новости
Подгружаем последние новости