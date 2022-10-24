Україна та МВФ найближчим часом продовжать роботу над Моніторинговою програмою

Місія Міжнародного валютного фонду за підсумками роботи 17?20 жовтня у Відні з представниками України повідомила про продуктивні дискусії та продовження у найближчі тижні роботи над запрошеною Києвом Моніторинговою програмою за участю Ради директорів. Про це йдеться в заяві глави місії МВФ в Україні Гевіна Грея, передає Інтерфакс-Україна.

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«У Моніторинговій програмі буде викладено політичні наміри влади щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності та представлено оцінку потреб у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік», — йдеться в заяві.

Грей зазначив, що Моніторингова програма стане міцним якорем для макроекономічної політики, а також буде додатковим каталізатором донорської підтримки й допоможе підготувати шлях до повноцінної програми Фонду.

За словами НБУ, наступний раунд переговорів з експертами МВФ щодо підготовки Моніторингової програми із залученням ради директорів Фонду очікується у листопаді, а її затвердження — у грудні.

Моніторингова програма

Передбачається, що нова моніторингова програма із залученням Ради директорів МВФ стане підставою для повноцінної програми фінансування з боку Фонду. Міністр фінансів США Джанет Єллен минулого тижня наголосила, що така повноцінна програма МВФ для України може бути вже на початку наступного року.

Нагадаємо

Голова МВФ Крісталіна Георгієва на щорічних зборах МВФ та Світового банку у Вашингтоні заявила, що дефіцит держфінансів України у 2023 році попередньо оцінюється в $3?4 млрд на місяць.