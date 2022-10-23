ЄБРР інвестує в Україну 3 млрд євро

Кошти підуть, у тому числі, на реконструкцію інфраструктури, інформує ZN.ua.

ЄБРР інвестує в Україну 3 млрд євро
ЕБРР допоможе відбудувати українську інфраструктуру
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Європейський банк реконструкції та розвитку протягом двох років у 2022-2023 роках інвестує в Україну близько 3 млрд євро. Про це повідомила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Києві.

За словами президента ЄБРР у цьому році інвестиції складуть 1 млрд євро.

«Я зустрічався з президентом Зеленським у Києві, щоб висловити нашу солідарність і захоплення мужністю та стійкістю українців. З інвестиціями цього року понад 1 мільярд євро, ЄБРР фінансує реальний сектор економіки України в умовах російської агресії», - наголосила вона.

I’ve been meeting President @ZelenskyyUa in Kyiv to express our solidarity and admiration for the courage and resilience of the Ukrainians. With well over €1 billion in investment this year, the @EBRD is financing Ukraine’s real economy in the face of Russia’s aggression. 1/2 pic.twitter.com/TVYP81DDGH

— Odile Renaud-Basso (@OdileRenaud) October 21, 2022

За словами Оділь Рено-Бассо, за результатами 2022-2023 років інвестиції складуть до 3 млрд євро і підуть, у тому числі, на реконструкцію інфраструктури.

I told President @ZelenskyyUa that our commitment is for the long term and we will invest up to €3 billion in 2022-2023 to support the economy, the private sector and the urgent reconstruction of vital infrastructure. 2/2

— Odile Renaud-Basso (@OdileRenaud) October 21, 2022

«Я сказала президенту Зеленському, що наші зобов?язання розраховані на довгострокову перспективу, і ми інвестуємо до 3 млрд євро у 2022-2023 роках для підтримки економіки, приватного сектора та термінової реконструкції життєво важливої інфраструктури», – написала вона.


Артем Руденко, ZN.ua





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