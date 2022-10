ЄБРР інвестує в Україну 3 млрд євро

Європейський банк реконструкції та розвитку протягом двох років у 2022-2023 роках інвестує в Україну близько 3 млрд євро. Про це повідомила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Києві.

За словами президента ЄБРР у цьому році інвестиції складуть 1 млрд євро.

«Я зустрічався з президентом Зеленським у Києві, щоб висловити нашу солідарність і захоплення мужністю та стійкістю українців. З інвестиціями цього року понад 1 мільярд євро, ЄБРР фінансує реальний сектор економіки України в умовах російської агресії», - наголосила вона.