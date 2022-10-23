Ціни на м'ясо продовжують зростати: чому так відбувається і що буде далі

У річному вирахуванні м'ясо в Україні зросло в ціні від 10 до 33%. Це відбувається через проблеми збуту та подорожчання кормів.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка вважає, що вартість може зрости ще більше і розповідає про те, що зараз відбувається на ринку, інформує Апостроф.

Ціна на яловичину за рік збільшилася на 10%, свинина – на 33% та птиця – на 16%, але у супермаркетах цінники ще більше засмучують покупців.

Головні причини такої ситуації – це подорожчання корму та проблеми зі збутом. Зокрема, 70 відсотків вартості курятини - це ціна корму. Крім того, проблема полягає в тому, що багато м'ясної продукції експортували на схід України, зараз частина цих територій опинилася під тимчасовою окупацією, логістика ускладнилася, відбулася блокада портів.

Загалом, зазначає експерт, вартість м'яса збільшуватиметься, але ситуація залежить від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, оскільки необхідно створювати умови для тварин.

Загалом ситуація на ринку виглядає так:


Інна Погрібна, Апостроф





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