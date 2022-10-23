Кабмін придумав як скоротити виплати субсидій та допомоги з безробіття

Для радикальних заходів знадобиться рішення суду.

У Кабміні планують тимчасово позбавити виплат із безробіття та субсидій на оплату комунальних послуг тих українців, хто працює неофіційно, а зарплату отримує у конверті. Таке нововведення передбачене проектом Закону "Про працю".

Однак, згідно із законопроектом, це має довести суд. Лише на його основі людину позбавлятимуть права на виплати та субсидії.

У разі ж, якщо суд встановить факт виконання особою роботи без укладання трудового договору з обов'язковою сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів, він буде позбавлений права на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття на строк до 2 років (починаючи з дня, коли рішення суду набрало законної сили).

Також автори законопроекту пропонують на такий самий термін позбавляти субсидії осіб, які працюють неофіційно, а тому не сплачують податки. Звісно, лише у тому випадку, якщо відповідний факт буде встановлено судом.


Олена Середа, ZN.ua





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