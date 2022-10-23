Кабмін придумав як скоротити виплати субсидій та допомоги з безробіття
Для радикальних заходів знадобиться рішення суду.
У Кабміні планують тимчасово позбавити виплат із безробіття та субсидій на оплату комунальних послуг тих українців, хто працює неофіційно, а зарплату отримує у конверті. Таке нововведення передбачене
Однак, згідно із законопроектом, це має довести суд. Лише на його основі людину позбавлятимуть права на виплати та субсидії.
У разі ж, якщо суд встановить факт виконання особою роботи без укладання трудового договору з обов'язковою сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів, він буде позбавлений права на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття на строк до 2 років (починаючи з дня, коли рішення суду набрало законної сили).
Також автори законопроекту пропонують на такий самий термін позбавляти субсидії осіб, які працюють неофіційно, а тому не сплачують податки. Звісно, лише у тому випадку, якщо відповідний факт буде встановлено судом.