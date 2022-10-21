ЄС розглядає можливість виділяти Україні по €1,5 млрд щомісяця

Європейський Союз розглядає можливість виділяти Україні по €1,5 млрд щомісяця, повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі у п'ятницю.

Загалом, за її словами, сума допомоги Україні протягом 2023 року мала б становити €18 млрд.

Ляєн підкреслила, що такий крок дав би змогу забезпечувати "передбачуваний, стабільний та надійний потік коштів" для України.

За словами Ляєн, Єврокомісія вже доручила міністрам фінансів розробити відповідний механізм фінансування.