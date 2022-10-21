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2022-10-21
ЄС розглядає можливість виділяти Україні по €1,5 млрд щомісяця
Вже працюють над необхідним фінансовим механізмом.
© Pixabay
Європейський Союз розглядає можливість виділяти Україні по €1,5 млрд щомісяця, повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі у п'ятницю.
Загалом, за її словами, сума допомоги Україні протягом 2023 року мала б становити €18 млрд.
Ляєн підкреслила, що такий крок дав би змогу забезпечувати "передбачуваний, стабільний та надійний потік коштів" для України.
За словами Ляєн, Єврокомісія вже доручила міністрам фінансів розробити відповідний механізм фінансування.
Анастасія Дейна, ZN.ua