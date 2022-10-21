Втрити житлового фонду, інфраструктури та бізнесу: аналітика щодо збитків України від війни

За оцінкам KSE, збитки України перевищили $127 мільярдів, інформує ZN.ua.

Втрити житлового фонду, інфраструктури та бізнесу: аналітика щодо збитків України від війни
© Олег Гриб

Збитки України від війни, що веде Росія на нашій території, зросли до 127 млрд доларів. Лише за літо Росія завдала збитків на понад 31 млрд дол. Про це йдеться у звіті проєкту KSE Institute "Росія заплатить".

Збитки №1

Зазначається, що на найбільшу суму пошкоджено житловий фонд — 39.7% або 50,5 млрд дол. З початку червня такі збитки зросли на 11,2 млрд дол.

Загалом за останніми даними пошкоджено та зруйновано 135,8 тис. приватних та багатоквартирних будинків. За літо кількість пошкоджених будинків зросла на 15 тисяч. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об’єктів становить 74,1 млн кв м., або 7,3% від житлового фонду країни.

Збитки №2

На другому місці за збитками сфера інфраструктури — 27.7% або 35,3 млрд дол, з яких 26,6 млрд дол — внаслідок прямого руйнування доріг та 4,3 млрд дол — збитки залізниці.

Збитки №3

Втрати активів бізнесу становлять щонайменше 9,9 млрд дол і продовжують зростати – це третя за величиною стаття збитків інфраструктури. В розрізі галузей найбільше постраждала металургія.

Загалом від початку війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 412 підприємств, з яких 64 — це великі та середні підприємства. Очікується, що це число може бути вищим, оскільки наразі відсутня повна інформація про стан українських підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Збитки №4

Збитки, завдані освітній інфраструктурі України, оцінюються у 6,95 млрд дол. Ця сума зросла як через збільшення кількості пошкоджених та зруйнованих об?єктів, так і завдяки розширенню переліку об?єктів освітньої інфраструктури, збитки яких оцінюються в рамках проекту.

Внаслідок бойових дій зруйновано вже щонайменше 810 та пошкоджено 1639 об’єктів освітньої інфраструктури. Найбільшу кількість зруйнованих освітніх закладів зафіксовано в Донецькій, Харківській, Луганській та Київській областях.


Олена Середа, ZN.ua





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