Пенсії українців зросли у жовтні більш ніж на 200 гривень, - ПФУ

У жовтні держава збільшила пенсійні виплати багатьом українцям. Пенсії зросли майже у чверті літніх громадян. У середньому їхні виплати стали вищими на 231 гривню.

У жовтні пенсії українців зросли більш ніж на 200 гривень, - ПФУ

Такою статистикою поділились у Пенсійному фонді України.

У жовтні відбулося підвищення пенсія одразу за кількома параметрами. По-перше, дл громадян старше 65 років зросли пенсії у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати. Для тих, у кого стаж не менше 30/35 (жінки/чоловіки) років, мінімальна пенсія виросла до 2680 гривень. Таке підвищення отримали 1,5 млн пенсіонерів.

Ще 1,2 млн українців підвищили пенсію на 300 гривень. Йдеться про громадян віком від 70 до 75 років, яким відтепер таку суму доплачуватимуть щомісяця. Крім того, пенсіонери віком 70+ років, які мають 30/35 років стажу, тепер отримують пенсію, не меншу за 3000 гривень.

У жовтні пенсії українців зросли більш ніж на 200 гривень, - ПФУ

Стали вищими також пенсії громадян, яким вже є 70 років, але вони не мають 30-річного стажу. За умови, що вони мають страховий стаж не менший за 20/25 (жінки/чоловіки) років, їхні мінімальні пенсії тепер становлять: 2500 гривень для пенсіонерів віком 70-80 років і 2600 гривень для 80-річних і старше.

Та найбільше зросли пенсії громадян, які мають інвалідність, отриману внаслідок війни. Їхні щомісячні виплати стали вищими в середньому на 701 гривню.

Таким чином, із жовтня пенсії 2,8 млн українців похилого віку зросли в середньому на 231 гривню.

Нагадаємо, українці скаржаться на затримку пенсій, які виплачуються на банківські картки.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Пенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцямПенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцям
Податки для однієї категорії підприємців різко зростутьПодатки для однієї категорії підприємців різко зростуть
Залучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУЗалучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУ
Пенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплатиПенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплати
Затримка пенсій: виплати не приходять вчасноЗатримка пенсій: виплати не приходять вчасно
Блок рекламы


Похожие новости
Комунальні платежі: які послуги подорожчали найбільшеКомунальні платежі: які послуги подорожчали найбільше
Українців попереджають про віялові відключення електроенергії: як дізнатись про свою чергуУкраїнців попереджають про віялові відключення електроенергії: як дізнатись про свою чергу
Спеціальні пенсії в Україні: заплановані виплати по 5016 грн на місяцьСпеціальні пенсії в Україні: заплановані виплати по 5016 грн на місяць
Залучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУЗалучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУ
"Смішні" пенсії: скільки українців отримують виплати менше ніж 3000 гривень на місяць"Смішні" пенсії: скільки українців отримують виплати менше ніж 3000 гривень на місяць
Пенсії для військовослужбовців: як підтвердити службу у ЗСУПенсії для військовослужбовців: як підтвердити службу у ЗСУ
Банківська таємниця більше не буде секретом: відомості про рахунки клієнтів розкриютьБанківська таємниця більше не буде секретом: відомості про рахунки клієнтів розкриють
Ціни на оренду квартир у Києві несподівано зрослиЦіни на оренду квартир у Києві несподівано зросли
В Україні різко зросли ціни на помідори: скільки коштує овоч на ринках та в супермаркетахВ Україні різко зросли ціни на помідори: скільки коштує овоч на ринках та в супермаркетах
Пенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцямПенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцям
Последние новости
Подгружаем последние новости