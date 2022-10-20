Пенсії українців зросли у жовтні більш ніж на 200 гривень, - ПФУ

У жовтні держава збільшила пенсійні виплати багатьом українцям. Пенсії зросли майже у чверті літніх громадян. У середньому їхні виплати стали вищими на 231 гривню.

Такою статистикою поділились у Пенсійному фонді України.

У жовтні відбулося підвищення пенсія одразу за кількома параметрами. По-перше, дл громадян старше 65 років зросли пенсії у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати. Для тих, у кого стаж не менше 30/35 (жінки/чоловіки) років, мінімальна пенсія виросла до 2680 гривень. Таке підвищення отримали 1,5 млн пенсіонерів.

Ще 1,2 млн українців підвищили пенсію на 300 гривень. Йдеться про громадян віком від 70 до 75 років, яким відтепер таку суму доплачуватимуть щомісяця. Крім того, пенсіонери віком 70+ років, які мають 30/35 років стажу, тепер отримують пенсію, не меншу за 3000 гривень.

Стали вищими також пенсії громадян, яким вже є 70 років, але вони не мають 30-річного стажу. За умови, що вони мають страховий стаж не менший за 20/25 (жінки/чоловіки) років, їхні мінімальні пенсії тепер становлять: 2500 гривень для пенсіонерів віком 70-80 років і 2600 гривень для 80-річних і старше.

Та найбільше зросли пенсії громадян, які мають інвалідність, отриману внаслідок війни. Їхні щомісячні виплати стали вищими в середньому на 701 гривню.

Таким чином, із жовтня пенсії 2,8 млн українців похилого віку зросли в середньому на 231 гривню.

Нагадаємо, українці скаржаться на затримку пенсій, які виплачуються на банківські картки.