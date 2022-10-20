Ціни на оренду в Києві зростуть на 20%: прогноз рієлтора

Києва на сьогоднішній день не вважається безпечним місцем для життя. Попит на оренду та відповідно ціни на нерухомість у столиці за останні 2 тижні почали знижуватися. Ріелтори розповіли, які тенденції переважають на ринку оренди квартир в столиці у жовтні, і як вони змінюватимуться протягом опалювального сезону.

За словами голови відділення АФНУ у Києві Олени Гайдамахи, наприкінці липня вартість оренди на столичні квартири почала зростати, і на сьогоднішній день ціни приблизно на 16 – 20% нижчі, ніж до війни. Проте, на фоні ракетних ударів по столиці та нових побоювань щодо атаки з боку Білорусі, багато киян починають залишати місто, і попит на оренду падає.

Нерухомість у центрі Києва зараз не користується довоєнною популярністю зі зрозумілих причин. Так, у Печерському районі однокімнатну квартиру із сучасним ремонтом та побутовою технікою можна орендувати від 13 до 18 тисяч гривень. Це десь на 40% менше, ніж до війни.

Попит на оренду формується не лише з огляду на ремонт квартири, інфраструктури, а й наближеністю до метро та бомбосховищ. Це дуже важливий критерій у орендарів на сьогоднішній день.

Вимоги до орендарів також змінились. Наприклад, не всі хочуть здавати житло чоловікам із окупованих територій. Немає попиту на житло в будинках недалеко від міністерств, посольств та об'єктів критичної інфраструктури (ТЕЦ, ГЕС, тощо)

Середні ціни на оренду у Києві на сьогоднішній день такі:

однокімнатну квартиру можна орендувати за 8-10 тисяч гривень,

двокімнатну квартиру – за 12 – 14 тисяч гривень,

трикімнатну квартиру – за 14 – 15 тисяч гривень.

В опалювальний сезон орендодавці зазвичай не підвищують ціни на оренду, адже орендарі платять дорожче за комуналку з урахуванням опалення. Так станеться й цього року. Опалювальний сезон у столиці розпочнеться 20 жовтня та триватиме до початку квітня. Ціни рости у цей час не будуть. А от ближче до травня оренда квартир подорожчає орієнтовно на 20%, зазначає експерт.

Раніше повідомлялося, скільки коштує оренда квартир на лівому березі Києва у жовтні.