"Це вимушений крок": по всій Україні вимикатимуть електроенергію, коли і чому

електроенергія, Електрика, струм, електромережі, скрін

Сьогодні, 20 жовтня, по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.

Про це, як пише Politeka.net, попередив замглави ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, до цієї проблеми треба поставитись серйозно.

«Починаючи із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити слід готуватися до тимчасових відключень», - підкреслив Тимошенко.

За його словами, також від 20 жовтня буде обмежене використання вуличного освітлення.

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У свою чергу радник міністра енергетики України Олександр Харченко в ефірі національного телемарафону розповів, що за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури та генеруючих потужностей серйозно пошкоджені.

«Триває робота з відновлення та ремонту, але дива можливі до певної міри. Тому потрібно очікувати, що сьогодні-завтра будуть не лише аварійні, а й планові відключення, щоб не перевантажувати мережу», - заявив Харченко.

Тим часом в НЕК «Укренерго» попередили, що 20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора.

«Де саме, в який час - дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові - тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин», - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що на сайті Міністерства енергетики можна знайти посилання на сайти операторів мереж, які публікують оголошення про застосування обмежень споживачів.

електроенергія, Електрика, струм, електромережі, скрін

Також зазначається, що це вимушений крок:

«З 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни».

В «Укренерго» також зазначили, що причина обмежень - дефіцит потужності в системі і порадили зарядити, пауербанки, а також мати запас води, ліхтарики і батарейки до них.


Катерина Петренко, politeka.net





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