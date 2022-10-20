Віялові відключення - графік відключень для Києва

Тимчасові стабілізаційні відключення будуть тривати поки не зменшиться навантаження і не стабілізується енергосистема, інформує ZN.ua.

Віялові відключення - графік відключень для Києва
© pixabay/colin00b

20 жовтня з 7 ранку до 22 вечора по всій Україні запроваджуються заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими військами енергетичної інфраструктури нашої країни.

За інформацією Київобленерго, часткове тимчасове відключення споживачів відбуватиметься за наступним графіком.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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