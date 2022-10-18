До України від ЄС надійшли 2 мільярди євро макрофінансової допомоги

Сьогодні, 18 жовтня, Україна отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

До України від ЄС надійшли 2 мільярди євро макрофінансової допомоги
Фото: pixabay.com

На що підуть кошти

Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах.

«Ці кошти є першою частиною пакета в розмірі 5 млрд євро. Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором», — заявив Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що США оголосили про нову військову допомогу Україні на $725 млн.

Також уряд Саудівської Аравії ухвалив рішення виділити для України пакет гуманітарної допомоги в розмірі $400 млн.





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