Нова пошта відкрила перше відділення у Варшаві: скільки коштує надіслати посилку рідним до України

Українська приватна компанія "Нова пошта" відкрила у Варшаві перше відділення. Тепер українці, які перебувають у польській столиці та передмісті, можуть надіслати рідним посилки українським перевізником. Скільки коштуватиме це задоволення?

Українці за кордоном переважно користуються послугами приватних перевізників або водіїв пасажирських автобусів, щоб відправити посилку додому або отримати пачку з України. У середньому ціна у приватників становить 50 злотих (373 грн) за посилку до 10 кг, плюс по 5 злотих (37 грн) за кожен кілограм зверху.

"Нова пошта" пропонує свої послуги за меншою ціною. Наприклад, посилку до 2 кг можна відправити за 30 злотих (224 грн); до 10 кг – за 45 злотих (335 грн); та до 30 кг – за 50 злотих (373 грн).

На сьогоднішній час відділення "Нової пошти" є лише у Варшаві, за адресою M?ci?ska, 18. Графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу та неділю з 9:00 до 18:00.

Упродовж жовтня українська поштова компанія планує відкрити відділення у таких польських містах, як Краків, Вроцлав, Жешув та Познань.

Нагадаємо, "Нова пошта" знизила ціни на посилки до Польщі. Стало відомо, за скільки тепер можна відправити речі до сусідньої країни.