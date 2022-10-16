Біткоїн піде в небуття: американський мільярдер прогнозує крах ринку криптовалют

Біткоїн та інші криптовалюти підуть у небуття. Світ стоїть на порозі глобальної фінансово-економічної кризи. Аби зберегти свій капітал, інвестори будуть виводити заощадження зі сфери криптовалют, де є високий ризик втратити усе. У світі зміцниться домінування долара.

Кінець епохи біткоїна: українцям радять позбуватись заощаджень у криптовалюті

Такий прогноз дає відомий американський мільярдер і засновник компанії Bridgewater Associates Рей Даліо.

Найближчими роками фінансова криза у світі лише поглиблюватиметься. Цей процес охопить практично всю глобальну економіку. Вже зараз, завдяки підвищенню ставки Федеральною резервною системою (ФРС), в усьому світі почався масовий перетік грошей із національних валют у долар. Незважаючи на безпрецедентну інфляцію, що не обминула й доларовий світ, американська валюта залишає за собою реноме найбільш надійного засобу збереження заощаджень.

Тим часом, біткоїн та інші криптовалюти, незважаючи на періодичні обвали крипторинку, усе ще залишаються привабливими для інвестицій. Адже їхня прибутковість за останнє десятиліття склала до 10 000%.

Кінець епохи біткоїна: українцям радять позбуватись заощаджень у криптовалюті

До недавнього часу світова фінансова система просувалася вгору семимильними кроками. Вартість валют лише зростала. Але тепер почався зворотній процес. На жаль, обвал фінансової системи зачепить і ринок криптовалют. Питання лише в тому, чи цей процес взагалі покладе край ері біткоїна, чи просто обрушить його на дно прірви, звідки він ще зможе розпочати нове сходження.

Та, принаймні, найближчими роками домінуючою світовою валютою буде долар. А на решту грошових активів чекає глибокий занепад. Отже, власникам криптогаманців слід подумати, чи варто й надалі тримати свої заощадження у такій нестабільній валюти. Чи може краще конвертувати біткоїн, поки він ще має якусь ціну, у щось стабільніше.

Втім, і сам мільярдер наголошує, що цей його прогноз не стовідсотковий. Рей Даліо каже, що є певні ознаки зміни вектору курсу біткоїна та інших віртуальних грошей. Тобто, є надія, що біткоїн, який зараз коштує трохи більше за 19 тисяч доларів, найближчим часом розвернеться і знову піде вгору. Та все ж, мільярдер не радить інвесторам робити ставку лише на нього.

Нагадаємо, деякі аналітики вважають, що в Україні вже найближчим часом Нацбанк підвищить офіційний курс долара.


Марченко Любов, Тудей





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