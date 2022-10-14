Пенсії в Україні: ПФУ повідомив про зростання середнього розміру виплат

Відповідно но оприлюднених підрахунків Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії в країні за квартал зріс на 321,75 гривень (на 7,3%) до 4 759,2 гривень. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

За оцінками Фонду, з початку року пенсії зросли на 767,67 гривень (на 19,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 21,8%.

Кількість пенсіонерів в Україні

Крім того, як зазначили у ПФУ, кількість пенсіонерів склала 10,7 млн осіб, з них 2,7 млн - працюючих. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.

Скільки отримують українські пенсіонери

Розмір пенсій розподіляється наступним чином: