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2022-10-14
Пенсії в Україні: ПФУ повідомив про зростання середнього розміру виплат
За квартал пенсії зросли на 7,3%.
Відповідно но оприлюднених підрахунків Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії в країні за квартал зріс на 321,75 гривень (на 7,3%) до 4 759,2 гривень. Про це повідомляє прес-служба
За оцінками Фонду, з початку року пенсії зросли на 767,67 гривень (на 19,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 21,8%.
Кількість пенсіонерів в Україні
Крім того, як зазначили у ПФУ, кількість пенсіонерів склала 10,7 млн осіб, з них 2,7 млн - працюючих. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.
Скільки отримують українські пенсіонери
Розмір пенсій розподіляється наступним чином:
Олена Середа, ZN.ua