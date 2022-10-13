Харчова галузь вражає зростанням експорту з України — експерт

Серед харчовиків також зріс оптимізм щодо подальшого зростання експорту, інформує ZN.ua.

Харчова галузь вражає зростанням експорту з України — експерт
© Андрей Товстыженко,ZN.UA

Харчова галузь України, порівняно з іншими, добре реалізує свій експортний потенціал. Про це пише Євген Ангел, старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, у матеріалі «Харчова промисловість: апетит хороший, але є над чим працювати».

Станом на вересень кожне друге підприємство галузі (53%) повідомляє, що не припиняло експортувати взагалі. Водночас лише 15% експортерів харчової промисловості не змогли відновити експортну діяльність (16% на рівні країни).

«Необхідно зауважити, що на початку війни в харчовій промисловості також спостерігалося падіння обсягів експорту. У травні Індекс змін експорту становив лише -0,64 (по промисловості в цілому -0,71), оскільки більшість підприємств різко скорочували продажі закордон. Але в харчовій галузі негативний тренд швидше виправлявся», - пише він.

За його словами, у вересні в харчовій промисловості (разом з легкою) зафіксоване переважання позитивних оцінок – відповідний індекс досягнув +0,05 (лише -0,21 по промисловості). Частка підприємств, які збільшували обсяги експорту (24%), вперше за всі хвилі опитування перевищила тих, хто зменшував (19%). Так само різко зріс оптимізм щодо зростання експорту в найближчі місяці.


Олена Середа, ZN.ua





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