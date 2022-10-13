За 9 місяців 2022 року товарообіг України склав $72,3 мільярда

У січні-вересні поточного року в Україну імпортували товарів на $39,2 млрд. Експортували з України продукції на $33,1 млрд. Про це йдеться в даних Держмитниці.

Фото: tax.gov.ua

З яких країн найбільше імпортували та експортували

Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай — $5,8 млрд, Польща — $3,8 млрд та Німеччина — $3,3 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $5,1 млрд, Румунії — на $2,6 млрд, Туреччини — $2,2 млрд

Найбільше імпортували до України:

машин, устаткування та транспорт — $10,9 млрд

паливно-енергетичні товари — $9,7 млрд

продукція хімічної промисловості — $7,1 млрд

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: