96% громадян і резидентів РФ і Білорусі продовжують бізнес в Україні — дослідження

28?893 із 30?099 громадян і резидентів Росії та Білорусі продовжують бізнес в Україні, а 20?314 компаній на території України мають ідентифіковані зв’язки з країною-агресором. Про це йдеться в даних russian Roots — реєстру компаній України, пов’язаних з РФ і РБ.

96% громадян і резидентів РФ і Білорусі продовжують бізнес в Україні — дослідження
Фото: rau.ua

На початку повномасштабної війни станом на 11 березня реєстр налічував 30?099 засновників і бенефіціарів, та 21?028 компаній, пов’язаних з Росією та Білоруссю.

За 7 місяців повномасштабної війни:

714 компаній «позбулись» російського або білоруського коріння чи «замаскували» зв’язок, мігрувавши у категорію компаній із історичним російським корінням. Водночас 97% компаній України з ідентифікованим на початку повномасштабної війни зв’язком із РФ і РФ продовжують роботу в Україні.

Таких є 20?314,1206 засновників і кінцевих бенефіціарних власників-громадян або резидентів РФ і РБ більше не фігурують у переліку засновників або кінцевих власників. Водночас понад 50% кінцевих власників із РФ і 67% кінцевих власників із РБ продовжують бізнес в Україні.

10 компаній України з російським корінням за виручкою

Зміна кількості компаній у реєстрі зокрема пов’язана з оновленням даних про громадянство та місцезнаходження засновників, акціонерів і кінцевих бенефіціарних власників у ЄДР.

Так, у вересні, наприклад, вийшла зі складу бенефіціарів ТОВ «Брокард-Україна» Тетяна Володимирівна Володіна, громадянка Росії. 27 вересня Vkursi ідентифікували нового бенефіціара компанії. Ним став Філіп Бенасен, мешканець Парижа (Франція).





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