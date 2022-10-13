Кредити "до зарплати": у Нацбанку порахували, як впав середній розмір позики

Літери ринку видають понад 90% кредитів.

Війна суттєво змінила ринок кредитування "до зарплати", що негативно позначилось на роботі фінансових компаній та мікрокредитуванню. Середній розмір позики онлайн значно скоротився. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Обсяги дистанційного кредитування впали

За даними НБУ, ураховуючи, що значна кількість позичальників перебуває за кордоном, виникла потреба додаткової оцінки кредитного ризику позичальника.

Якщо минулого року 85% кредитів видавались онлайн, то зараз - 70%. Також скорочується середній розмір кредиту, виданого онлайн, із 4,2 тис. гривень торік до 2,7 тис. гривень нині.

Водночас у офлайн-кредитуванні середня сума виданого кредиту зросла. Якщо в минулому році середній кредит становив 6,4 тис. гривень, то зараз - 9,9 тис. гривень.

Збільшилась концентрації ринку

Послуги з мікрокредитування сьогодні надають 89 фінансових компаній, водночас 91% ринку припадає на 20 найбільших. Раніше топ-20 покривали 82-84% ринку.

Загальне скорочення ринку

Якщо раніше серед фінансових компаній, які мали ліцензії на кредитування, лише 24% надавали послуги фізичним особам, то сьогодні цей показник скоротився до 12%.

"Проте, незважаючи на ці негативні тенденції, ринок мікрокредитування зберігає значний потенціал росту та надію на швидке відновлення. Вже зараз деякі компанії розширюють джерела фондування для задоволення існуючого попиту на мікрокредити та пристосовують операційні процеси до умов затяжної війни", - йдеться в повідомленні.


Олена Середа, ZN.ua





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