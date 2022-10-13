Україна отримала $1,3 мільярда екстреного фінансування МВФ

В четвер, 13 жовтня, в Україну надійшли $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Україна отримала $1,3 мільярда екстреного фінансування МВФ
Фото: pixabay.com

Куди підуть кошти

Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки.

«Загалом МВФ надав нам $2,7 млрд від початку повномасштабної війни. Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року. Дякуємо нашим партнерам і союзником за непохитну підтримку», — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду 7 жовтня 2022 року затвердила додатковий транш Україні на суму $1,3 млрд. Відповідний лист від української сторони із запитом на його отримання надіслано МВФ 1 жовтня.

Ці кошти надійшли у межах розширеного інструменту екстреного фінансування Rapid Financing Instrument (RFI), яким передбачено надання додаткової антикризової допомоги країнам, які потерпають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, викликаного глобальною продовольчою кризою.





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