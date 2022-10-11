Морква подешевшала: скільки коштує кілограм в жовтні

В Україні після тривалого подорожчання спостерігається стрімке падіння цін на моркву. Стало відомо, скільки коштує кілограм овочу у жовтні.

Морква подешевшала: стало відомо, що буде з цінами на овоч найближчим часом

Здешевлення моркви пов'язане із сезонним збільшенням поставок із господарств, а також невисокими темпами збуту. Як повідомили аналітики проекту EastFruit, зараз українські аграрії намагаються продати коренеплід оптом за ціною 12-16 грн/кг ($0,09-0,14/кг). Це в середньому на 28% дешевше порівняно з кінцем минулого робочого тижня.

Примітно, що зараз виробники хочуть реалізовувати моркву невисокої якості. Справа в тому, що вона не підлягає тривалому зберіганню, що значно впливає на зниження цін у цьому сегменті.

Зазначено, що збиральні роботи відновлено у зв'язку з покращенням погодних умов. Завдяки цьому на ринку ставитися збільшилася пропозиція, а ось якість залишає бажати кращого. Воно не завжди влаштовує покупців і ті не поспішають робити запаси на зиму.

Морква подешевшала: стало відомо, що буде з цінами на овоч найближчим часом

При цьому вартість моркви, як і раніше, не можна назвати низькою. У жовтні 2022 року вона в середньому у 2,6 рази вища, ніж була в аналогічному періоді минулого року.

Як повідомили ключові гравці ринку, в даному сегменті очікується зниження відпускних цін до настання заморозків. Надалі вони стабілізуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні у жовтні знижуються ціни на гречку. Це пов'язано із новим урожаєм, який вдалося зібрати. Стало відомо, скільки коштує найпопулярніша крупа.


Ловіцька Леся, Тудей





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