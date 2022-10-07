Рада посилила покарання на незаконну торгівлю паливом

В Україні посилили адміністративну відповідальність за торгівлю автомобільним паливом без відповідного дозволу. Це передбачає законопроект №2515, який вже у другому читанні ухвалили народні депутати Верховної Ради.

Автори цього проекту закону виходили з того, що найчастіше у нашій країні незаконна торгівля автомобільним паливом здійснюється особами, які спеціально не реєструються як суб'єкти господарювання. Вони уникають адміністративної відповідальності, оскільки для їх притягнення за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення потрібна наявність ознак системності – не менше трьох разів протягом календарного року.

Законопроект №2515 усуває ці недоліки законодавства та встановлює штрафи за торгівлю автомобільним паливом без дозвільних документів – від 17 000 до 34 000 гривень. При цьому правоохоронці мають конфіскувати паливо, автомобілі, ємності та обладнання, яке використовувалося у протиправній діяльністі.

Крім того, законопроект №2515 забороняє закривати справи, пов’язані з порушеннями при торгівлі паливом. Наприклад, забороняється передавати такі справи на розгляд трудових колективів.

Цей закон тепер має підписати президент Володимир Зеленський, потім його опублікують у державних ЗМІ і він набуде чинності.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, як продовжити ресурс автомобіля.