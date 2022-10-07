За три дні українці придбали військових облігацій на 25 мільйонів

За три дні через застосунок «Дія» українці придбали військових облігацій на 25 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Найпопулярнішими, за даними Мінцифри, стали ОВДП Донецьк та Маріуполь.

«Кожна гривня, кожна облігація — це інвестиція в деокупацію міст і територій, фінансування армії, медицини, заробітної плати військовим», — підкреслили в Міністерстві.

Там також нагадали, що, купуючи облігації, українці не лише підтримують державу, а й отримують прибуток, адже облігації працюють як депозит: спершу ви вкладаєте кошти, а згодом отримуєте їх назад із відсотками.

Як повідомлялось, від 3 жовтня в застосунку «Дія» стала доступна нова послуга — придбання військових облігацій. Вартість однієї військової облігації стартує від 900 гривень. Вони названі на честь тимчасово окупованих міст та територій та різняться за датами виплат та відсотками.

Аукціони з продажу військових ОВДП проводяться щовівторка.