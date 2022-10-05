США готують нові обмеження експорту мікрочипів в Китай

Без необхідних технологій в КНР не зможуть працювати суперкомп'ютери та центри обробки даних. Це вдарить по багатьох галузях, навіть тих що не стосуються оборонного комплексу, інформує ZN.ua.

В адміністрації президента Джо Байдена розглядають можливість розширення обмежень, які стосуватимуться постачання в КНР напівпровідників. Тим паче що раніше Сполучені Штати вже вводили санкції проти китайських виробників. Таким чином, США планують максимально скоротити доступ Китаю до передових технологій повідомляє The New Yourk Times.

Очікується, що нові обмеження стосуватимуться експорту напівпровідників та мікросхем, навіть якщо їх виготовляють треті країни. У такий спосіб, Сполучені Штати прагнуть завадити КНР отримувати доступ до технологій, які дозволяють здійснювати високопродуктивні обчислення, виготовляти зброю та автоматизувати великомасштабні системи спостереження.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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