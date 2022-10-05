США готують нові обмеження експорту мікрочипів в Китай

В адміністрації президента Джо Байдена розглядають можливість розширення обмежень, які стосуватимуться постачання в КНР напівпровідників. Тим паче що раніше Сполучені Штати вже вводили санкції проти китайських виробників. Таким чином, США планують максимально скоротити доступ Китаю до передових технологій повідомляє The New Yourk Times .

Очікується, що нові обмеження стосуватимуться експорту напівпровідників та мікросхем, навіть якщо їх виготовляють треті країни. У такий спосіб, Сполучені Штати прагнуть завадити КНР отримувати доступ до технологій, які дозволяють здійснювати високопродуктивні обчислення, виготовляти зброю та автоматизувати великомасштабні системи спостереження.