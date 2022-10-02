В "Укренерго" розповіли, чому експортна електроенергія з України подешевшала ще на 20%

Якщо коротко, то ціни диктує ринок.

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В період з 26 вересня по 2 жовтня середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС впала на 21% до 5,1 тис. грн/МВт?год. Причина цього - падіння цін на суміжних ринках, повідомляє прес-служба "Укренерго".

За даними держкомпанії, на спотовому ринку Румунії "на добу наперед" (РДН) ціни на електроенергію продовжують знижуватися: середня ціна базового навантаження з 25 вересня по 1 жовтня становила близько 344,6 євро/МВт?год, тоді як тижнем раніше - 366,4 євро/МВт?год. Однак на РДН Словаччини ціна на електроенергію збільшилася - до 377,1 євро/МВт?год проти 359,5 євро/МВт?год тижнем раніше.

Водночас на українському РДН ціна базового навантаження зросла у більшість днів на 3-4 євро до 93-94 євро/МВт?год проти 90-91/МВт?год впродовж попереднього тижня.

Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж в напрямку Словаччини та Румунії, проданого на аукціонах "Укренерго" з 30 червня по 2 жовтня 2022 року, складає понад 4,7 млрд гривень.

Впродовж останнього тижня 26 вересня - 2 жовтня 2022 року на цих аукціонах реалізовано доступ до міждержавних перетинів в обсязі 50 099 МВт.


Олена Середа, ZN.ua





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