У 2023 році в Україні планують підвищити на 84 відсотки один з ключових тарифів, що впливає на ціни товарів та послуг

Проєкт вже виставлено для обговорення - надання пропозицій та зауважень, інформує ZN.ua.

У 2023 році в Україні планують підвищити на 84 відсотки один з ключових тарифів, що впливає на ціни товарів та послуг
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“НЕК “Укренерго” вирішило ініціювати підвищення у 2023 році на 84% одного з ключових тарифів в Україні, що впливає на ціни товарів та послуг - тарифу на передачу електроенергії. Відповідний проєкт виставлено для обговорення на сайті "Укренерго".

Зростання тарифу на послуги з диспетчерського управління "Укренерго" пояснює, зокрема, зростанням курсу долара та євро до гривні, збільшенням аварійного запасу “Укренерго”, зростанням витрат на капітальні інвестиції, ціновими змінами на водопостачання та водовідведення тощо.

З урахуванням усіх чинників, тариф на передачу електроенергії планується підняти на 84% – до 636,17 грн/МВт-год та тарифу, а на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 234% – до 207, 63 грн/МВт-год.


Лія Ільченко, ZN.ua





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